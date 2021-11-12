/660934/مجمع-الخدمات-الحكومية-المتكاملة-بمجلس-قروى-المدمر-بسوهاج-فيديو-وصور

مبادرة «حياة كريمة»،التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، نالت إعجاب وقبول من الجميع، والتي تهدف الى تطوير كافة أرجاء الريفي المصري، وتلبية كل ما يحتاج الية اقتصاديا واجتماعيا، وثقافيا، وغيرة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حياة كريمة، وهي كريمة بالفعل، لسان حال الناس بمحافظة سوهاج، عن مبادرة الرئيس السيسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» والتي قلبت الموازين في العديد من قري المحافظة، وأدخلت البهجة والسعادة على قلوب 3.5مليون سوهاجي من الفقراء والاغنياء.

نالت محافظة سوهاج نصيب الاسد في مبادرة «حياة كريمة»، وتم اختيار 7 مراكز وهي مركز طما، والمراغة، وساقلتة، والمنشاة، ودار السلام، وجرجا، والبلينا، بواقع 181 قرية، ويتبعها 1123 نجع، بواقع 1238 مشروع، بتكلفة تقارب 45 مليار جنية، ومنها مراكز الخدمات الحكومية المتكاملة للمواطنين التي تنقل القرى الى عالم أخر من الراحة والسهولة في قضاء الحاجات.

مركز الخدمات المتكاملة بالمدمر

وكشف محمد انور، مقاول الانشاء لـ دوت الخليج، أن مركز الخدمات الحكومية المتكاملة بمجلس قروى المدمر، تم الانتهاء من عملية الانشاء فيه، ويتكون من 3 طوابق، الطابق الارضي مركز تكنولوجي، ومساحته تفوق 500 متر مربع، والطابق الاول علوي سجل مدني، وشهر عقاري، وتموين، وبريد، والطابق الثاني علوي وحدة تضامن اجتماعي، ومجلس محلي، ووحدة محلية.

المواطنون يشيدون

وأكد عصام أبوضيف، شيخ معهد المدر الاعدادي الثانوي، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فرصة كبيرة وذهبية تشهدها قرى المحافظة، خاصة وأنه تم توفير التمويل اللازم للانتهاء من كافة الأعمال والمشروعات.

ويقول حسن محفوظ أبو سداح، أحد أبناء قرية المدمر، وعضو مجلس محلي سابق أن هذا المجمع نقلة حضارية كبيرة وسيوفر كثيرا من الوقت والجهد والمال على كافة المواطنين، وسيتمكن المواطن من قضاء الكثير من مصالحة في مكان واحد ولا يضطر الى الانتقال بعيدا لقضائها مما يفقده الكثير ومن المال والوقت والجهد.

دوت الخليج

أما علي عثمان، أحد أبناء القرية، وموظف بالأزهر الشريف، يؤكد أن الرئيس السيسي يسعى كثيرا لتقديم خدمات ملموسة للمواطن البسيط، ولم تقتصر استفادة القرية على هذا المجمع فقط، بل تم إنشاء مبنى من طابقين احدهم جمعية زراعية والاخر مكتب إرشاد زراعي، وأيضا مدرسة وغيرة.

جدير بالذكر أن مبادرة «حياة كريمة» أدخلت الفرحة على قلوب الفقراء والأغنياء، لأنها غيرت كثير من ملامح القرى والخدمات التي تجري بها، وشكر الجميع الرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة التي لامثيل لها وتخدم 58 مليون مصري