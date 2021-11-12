كلام فى السياسة.. الطاهرى: مصر قطعت خطوات غير مسبوقة فى الإصلاح والبناء

وخلال برنامجه "كلام فى السياسة" الذى يعرض على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أشار الطاهرى إلى أنه لولا دعم المواطن للإصلاح الاقتصادى، ما استطاع الاقتصاد المصرى الصمود فى مواجهة جائحة كورونا، وما كان لهذا الاقتصاد أن يشكل اليوم نموذجا فى التنمية.
وأوضح أنه على مدار السنوات الماضية قطعت مصر خطوات غير مسبوقة فى الإصلاح والبناء.
وأكد أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم الآن، باتت هناك أسئلة تفرض نفسها فى ظل حالة التكامل الفريدة بين الدولة والشعب، من أجل تحقيق الأهداف التنموية، مبينا: "من بين هذه الأسئلة: هل نحن بحاجة لتحسين جودة منظومة الدعم، وهل تتحرك الحكومة بأفكار استباقية قبل تحرك الأسعار، وهل هناك أفكار لتقديم الدعم النقدى فى هذه المرحلة وفق محددات وشروط ملائمة".
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