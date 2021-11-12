الأمم المتحدة تعتمد القرار المصرى «الإرهاب وحقوق الإنسان»

جدة - نرمين السيد - اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، القرار المصرى "الإرهاب وحقوق الإنسان"، الذى يتناول الآثار السلبية للإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان.





وذكرت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك -فى بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم الجمعة- أن القرار يشدد على إدانة جميع أعمال الإرهاب بكافة صورها، مجدداً الالتزام بتعزيز التعاون الدولى لمنع ومكافحة تلك الظاهرة البغيضة.

كما يؤكد القرار على أهمية حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن القرار، الذى قدمته مصر بالاشتراك مع المكسيك، يهدف لتسليط الضوء على الآثار البالغة للإرهاب على حقوق الإنسان؛ فضلاً عن كون الأعمال الإرهابية تنزع الحق فى الحياة ذاته، فإن تداعياته تطول جميع حقوق الإنسان، بما فى ذلك المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تقويضه للمناخ الآمن والسياق الداعم الذى يمكن خلاله حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، أن اعتماد القرار بالتوافق يدل على قدرة مصر على بناء التوافق بين جميع الدول الأعضاء على اختلاف توجهاتها وآرائها، والثقة التى يوليها المجتمع الدولى للمواقف المصرية البناءة والمعتدلة.