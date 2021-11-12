بث مباشر.. «كلام فى السياسة» يناقش كفاءة منظومة الدعم

جدة - نرمين السيد - ويجيب ضيوف البرنامج على عدة أسئلة منها: هل نحن فى حاجة إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم؟ وإلى أى مدى نجحت الدولة فى تحقيق المعادلة الصعبة لتقديم الحماية الاجتماعية؟ وكيف نضمن وصول الدعم إلى مستحقيه؟ ويستضيف البرنامج عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفى عمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة إيمان حلمى معاون وزير التضامن للشؤون الاقتصادية والشمول المالى، الكاتب الصحفى محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، الدكتورة ماهيناز الباز الخبيرة الاقتصادية، محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد شادى الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

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