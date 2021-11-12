عاجل.. رئيس وزراء فرنسا لـ السيسى: مصر دولة عريقة ذات ثقل ودور متزن

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائى بين البلدين وزيادة الاستثمارات، وعمل الشركات الفرنسية فى مصر، خاصة فى مجالات البنية الأساسية فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصرى، وكذلك توطين الصناعة.

وقد أكد الرئيس على قوة واستراتيجية العلاقات المصرية الفرنسية، فى كافة المجالات خاصة على الصعيد السياسى والاقتصادى والعسكرى، معربا عن الحرص على استمرار العمل المشترك من أجل تعميق الشراكة المصرية الفرنسية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الفرنسى على التوجه الثابت لبلاده لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، الدولة العريقة ذات الثقل والدور المحورى المتزن فى منطقة الشرق الأوسط.

كما أشار إلى التطور الكبير فى العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، وكذلك الى الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا فى أكتوبر الماضى واجتماعه معه، مؤكدا العمل على زيادة نشاط الشركات الفرنسية واستثماراتها فى مصـر فى العديد من المجالات ذات الاولوية لعملية التنمية.