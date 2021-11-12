عاجل.. السيسى يبحث مع رئيس وزراء فرنسا زيادة الاستثمارات

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائى بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية فى مصر، خصوصًا فى مجالات البنية الإساسية فى إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، وكذلك توطين الصناعة.

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