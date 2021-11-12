الرئيس السيسى يبحث مع "كاستكس" زيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر خاصة في مجالات البنية الاساسية في اطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، وكذلك توطين الصناعة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي علي التوجه الثابت لبلاده لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر الدولة العريقة ذات الثقل والدور المحوري المتزن في منطقة الشرق الاوسط
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