/660940/رغم-التعادل-مع-أنجولا-تأهل-منتخب-مصر-للمرحلة-الأخيرة-من-تصفيات-كأس-العالم

يعود المنتخب المصري من بعيد أمام أنجولا في الجولة الخامسة من منافسات الدور الأول من تصفيات القارة الإفريقية لبطولة كأس العالم قطر 2022، بعد التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

ويغيب الدولي المصري أكرم توفيق عن لقاء منتخب مصر والجابون في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلقي أكرم توفيق بطاقة صفراء اليوم أمام أنجولا، في لقاء الجولة الخامسة على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لوندا، لتتراكم عليه بجانب بطاقة مباراة ليبيا الأخيرة بالجولة الرابعة.

أهداف المباراة للمنتخبين

نجح الظهير الأيمن للمنتتخب الوطني أكرم توفيق من تسجيل الهدف الثاني للفراعنة والتعادل في نتيجة المباراة، في الدقيقة الـ 59 من عمر المباراة.

وسجل الدولي المصري محمد النني الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، من خلال تسديدة قوية.

الهدف الامل لمنتخب مصر

محمد شريف يمرر للملك محمد صلاح و النني يسجل



تابع : @masrkora#مصر_انجولا #ANGEGY pic.twitter.com/R6d3dwAxxx — ميديا الكورة المصرية (@koramasr3) November 12, 2021

وشهدت الدقيقة الـ 8 من عمر كمباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا.

وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

قائد منتخب انجولا

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه.

وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".

تشكيل منتخب مصر أمام اتجولا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع :أكرم توفيق وأحمد حجازي وأيمن أشرف وأحمد فتوح .

خط الوسط: ومحمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد شريف ومصطفى محمد ومحمد صلاح .