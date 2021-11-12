عمرو أديب منتقدًا أداء المنتخب المصري أمام أنجولا:«مش مدي أحسن ما عنده»

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انتقد الإعلامي عمرو أديب أداء المنتخب المصري خلال الشوط الأول في مباراته أمام أنجولا، متعجبًا من تبديل عبد الله السعيد بقفشة في أحيانًا كثيرة.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامي عمرو أديب على مباراة المنتخب المصري مع أنجولا.

عمرو أديب يبدي رأيه في أداء المنتخب المصري

قال أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على فضائية ال «Mbc مصر»: "المباراة عصبية جدًا، الشوط الأول المنتخب مكنش قد كده، لكن أداء المنتخب بيتحسن تدريجيًا".

وتابع مستعجبًا: "ليه لازم بنزل عبد الله السعيد في أول الماتش وبعدين نخرجه وننزل قفشة، لغز غريب... الماتش دا عشان يصل لبر الأمان محتاج كتير من الحظ.، المنتخب مش مدي أحسن ما عنده".

وأضاف: "أملي في صلاح.. أخطاء الدفاع عند أنجولا مرعبة، الماتش تقيل وأنجولا مش سهلة".

مباراة المنتخب المصري أمام أنجولا

المنتخب المصرى يدخل المباراة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في صدارة ترتيب المجموعة السادسة وبجعبته 10 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن ليبيا الوصيف، وسيسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل الى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

فى الجانب الآخر منتخب أنجولا يتذيل ترتيب المجموعة ولديه ثلاث نقاط فقط لا غير، حصدهم من فوز وحيد كان أمام الجابون بالجولة الثالثة، وتعرض لثلاث هزائم خلال مشاركته بالتصفيات.

على الصعيد الآخر، أكد الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية بأن مصر أصبحت الأن خالية من فيروس سي بشكل كامل مشيرا إلى أن الفضل يعود لمبادرة 100 مليون صحة الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، من أجل القضاء على الأمراض في مصر.

وعلق عمرو أديب على هذا الأمر، قائلا: “الإدارة المصرية اللي تسلمت الحكم 2013 قدرت تعالج حجات الإدارات الأخرى كانت شيفاها مستحيلة، الأن أستطيع أن أعيش كمواطن مصري بفخر”.