/660943/أحمد-حجازي-بعد-التعادل-مع-أنجولا-لعبنا-بشخصية-منتخب-مصر-بالشوط-الثاني

كشف الدولي المصري احمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الاول، وفريق الاتحاد السعودي، عن الأخطاء التي جاءت في تأخر نتيجة المباراة على الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حجازي في تصريحات لمراسل اون تايم سبورت في انجولا: "في بداية المباراة كانت هناك العديد من الأخطاء".

وأكمل: "قبل انتهاء الشوط الأول نحمنا في تقيليل الأخطاء، ونجحنا في الوصول لمرمى أنجولا وتسجيل هدف تقليص الفارق".

وأضاف: "في العودة للشوط الثاني دخل المباراة بشخصية مصر، ولعبنا بها بكل قوة واستغلينا أخطاء المنافس".

وزاد: "جئنا اليوم لتحقيق هدفنا ونجحنا في ، وعن لقاء الجابون مهم أيضاً، وليس هناك مباريات غير مهمة".

واختتم: "في بداية كل مباراة نعمل على دراسة الخصم جيداً، ونعمل في الفترة القادمة مع كيروش التعلم من الأخطاء التي تحدث".

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

المنتخبات المتأهلة للدور النهائي

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

في حين تتبقى خمسة مراكز في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ويأتي على رأسهم منتخب الجزائر من المجموعة الأولى.

قائد منتخب انجولا

وشهدت الدقيقة الـ 8 من عمر كمباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا.

وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه.

وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".