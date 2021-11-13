/660944/كيروش-يكشف-سبب-تأخر-نتيجة-مصر-أمام-أنجولا-بتصفيات-كأس-العالم

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سبب تأخر المنتخب في نتيجة مباراة الجابون بالشوط الأول، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كيروش في تصريحات لمراسل اون تايم سبورت: "في البداية أحب أهنئ لاعبي المنتخب بالتعادل والأداء الذي قدموه".

وزاد: "بداية المباراة كانت صعبة وزاد ذلك بتلقي هدفين، وذلك يرجع لرطوبة الجو زارتفاع درجة الحراراة".

وواصل: "قبل الإنسجام في المباراة تلقينى هدفين بسرعة، وذلك صعب علينا المهمة بشكل كبير".

وأضاف: "بعد الدخول في اجواء المباراة والغنسجام في أحداثها، نجحنا من تسجيل هدف تقليص الفارق".

واختتم: "الشوط الثاني وصلنا لمرمى المنافس في العديد من الفرص، ولكن لم نسجل إلا هدف التعادل فقط، وكان يمكن ان نسجل الكثير لو تواجدت الدقة".

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

المنتخبات المتأهلة للدور النهائي

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

في حين تتبقى خمسة مراكز في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ويأتي على رأسهم منتخب الجزائر من المجموعة الأولى.

قائد منتخب انجولا

وشهدت الدقيقة الـ 8 من عمر كمباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا.

وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه.

وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".