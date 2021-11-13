/660945/كيروش-علينا-أن-نكون-الأفضل-لكي-نتأهل-لكأس-العالم

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، عن الدور المهم في الفترة القادمة للمنتخب في تواجد بطولة كأس العرب، والدور النهائي المؤهل لكأس العالم بعد التعادل والتأهل على حساب أنجولا، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كيروش لمراسل أون تايم سبورت بأنجولا: "جءنا إلى لوندا لتحقيق الحلم وهدف، ونجحنا في ذلك".

وأضاف: "كأس العالم هو هدفنا الأول، والمشاركة في بطولة كأس العرب شء كويس وسنحصد البطولة".

وعن حصد بطولة كأس الأمم الإفريقية، التتويج بها من الأهداف الرئيسية لنا".

واختتم كيروش: "مينفعش نصعد كأس العالم، ونحن ليس الأفضل، لان البطولة لن يكون فيها إلا أفضل منتخبات العالم".

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

المنتخبات المتأهلة للدور النهائي

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

في حين تتبقى خمسة مراكز في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ويأتي على رأسهم منتخب الجزائر من المجموعة الأولى.

قائد منتخب انجولا

وشهدت الدقيقة الـ 8 من عمر كمباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا.

وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه.

وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".