/660946/بعد-إثارتها-للجدل-إلهام-شاهين-تكشف-الاسم-الجديد-لمسرحية-المومس-الفاضلة

أثارت الفنانة المصرية إلهام شاهين حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت استعدادها للعودة إلى خشبة المسرح مرة أخرى، من خلال مسرحية "المومس الفاضلة".

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنانة إلهام شاهين مع عمرو أديب حول مسرحيتها الجديدة.

إلهام شاهين ترد على جدل مسرحيتها الجديدة «المومس الفاضلة» مع عمرو أديب

وردت إلهام شاهين على ذلك الجدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه «الحكاية» قائلة: "الاسم مش احنا اللي اخترعناه، دا موجود من 45 سنة.. مش عارفة اللي بيهاجموا الاسم دا بيهاجموه ليه، الناس زمان كانت مداركها أفضل بكتير من دلوقتي".

وتابعت: "أنا مش فاهمة الشعب اتبدل ولا ايه.. دا مش سيرة ذاتية لفتاة ليل دا موضوع عن العنصرية، عمل فيه فكر وفلسفة خاصة، ليه الأفيش لما نزل في الستينات معلقوش على الاسم، في كتب دينية فيها عناوين زي دي.. قالوا لمدام سميحة نغيرها من المومس الفاضلة للعاهرة".

وأضافت كاشفة الاسم الجديد للمسرحية: "وأنا في المطار فكرت أننا نكتبها «ال، علامة استفهام، الفاضلة»".

أحداث رواية المومس الفاضلة

وتدور أحداث رواية "المومس الفاضلة" داخل قطار، حيث يعتدي رجلا أبيض البشرة على أحدى فتيات الليل، ويتم توجيه الاتهام إلى راكب أسود البشرة، الذي بدوره يهرب من الشرطة.

وتتعرض العاهرة إلى ضغط من والد الرجل الأبيض وهو سيناتور بمجلس النواب الأمريكي، ويجبرها على الشهادة في المحكمة ضد الرجل الأسود الذي لا نعرف اسمه في أحداث الرواية ويتم الإشارة إليه بـ "الزنجي".

إلهام شاهين تقف دقيقة حداد على أحمد خليل خلال ندوة توقيع كتابها

على الصعيد الآخر، حرصت الفنانة إلهام شاهين على تعزية الفنان الراحل أحمد خليل رغم تغيبها عن حضور جنازته وتشييع جثمانه، وذلك من خلال الوقف دقيقة حداد على روحه قبل بدء ندوة توقيع كتابها بشرم الشيخ.