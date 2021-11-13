/660948/كيروش-عن-قائمة-المنتخب-المصري-ليس-هناك-لاعب-لديه-رصيد

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن قائمة منتخب مصر لن ينضم لها غير الأفضل، وجاء ذلك عقب مباراة منتخب مصر وأنجولا التي انتهت بالتعادل، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال البرتغالي كيروش سيكون هناك العديد من الأسماء في قائمة منتخب مصر الفترة القادمة، وستكون مافجئة للجميع ولا يوجد فرق في الأعمار المهم الأداء.

وأكمل كيروش ستكون الفرصة متاحة لكل مجتهد في بطولة الدوري او المحترفين، ومهمتي متابعتي تلك اللاعبين لضمه للمنتخب.

وزاد كارلوس ليس هناك أبواب او شبابيك للمنتخب المصري، لا يوجد لاعب في مصر لديه رصيد في المنتخب، والكل بياخد حقه على مجهوده.

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

المنتخبات المتأهلة للدور النهائي

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

في حين تتبقى خمسة مراكز في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ويأتي على رأسهم منتخب الجزائر من المجموعة الأولى.

قائد منتخب انجولا

وشهدت الدقيقة الـ 8 من عمر كمباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا.

وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه.

وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".