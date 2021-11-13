حريق يلتهم أكبر معارض مدينة طهطا بسوهاج..وخسائر باهظة نتيجة النيران «صور وفيديو»

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/660949/حريق-يلتهم-أكبر-معارض-مدينة-طهطا-بسوهاجوخسائر-باهظة-نتيجة-النيران-صور-وفيديو
نشبت نيران شديدة بأحد المعارض الكبرى في مدينة طهطها بسوهاج، الأمر الذي أثار الفزع والخوف بين الأهالي وأصحاب المصالح المتواجدة داخل المعرض.
وعلم دوت الخليج أن هناك 3 إصابات حتى الأن ، والمساحة المتواجدة في الحريق عباراة عن مساحة 50 م مربعة ، وأنتشرت النيران في المساحة بأكملها بخسائر كبيرة من الناحية المادية.
حريق يلتهم أكبر معارض مدينة طهطا بسوهاج..وخسائر باهظة نتيجة الحريق «صور وفيديو»
وأنتقلت 5 سيارات من الحماية المدينة للسيطرة على الحريق بحضور قيادات أمنية و رئيس مجلس مدينة طهطا وبعض رجال الحماية المدنية والمطافئ.
وأجتمع المتضررين في مكان الحادث من أجل التعرف على أعدادهم وحصر الخسائر بشكل كبير.
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