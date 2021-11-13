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حريق يلتهم أكبر معارض مدينة طهطا بسوهاج..وخسائر باهظة نتيجة النيران «صور وفيديو»

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سوهاج - أيمن الجرادي 0 تبليغ

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نشبت نيران شديدة بأحد المعارض الكبرى في مدينة طهطها بسوهاج، الأمر الذي أثار الفزع والخوف بين الأهالي وأصحاب المصالح المتواجدة داخل المعرض. 

وعلم دوت الخليج أن هناك 3 إصابات حتى الأن ، والمساحة المتواجدة في الحريق عباراة عن مساحة 50 م مربعة ، وأنتشرت النيران في المساحة بأكملها بخسائر كبيرة من الناحية المادية. 

حريق يلتهم أكبر معارض مدينة طهطا بسوهاج..وخسائر باهظة نتيجة الحريق «صور وفيديو»

وأنتقلت 5 سيارات من الحماية المدينة للسيطرة على الحريق بحضور قيادات أمنية و رئيس مجلس مدينة طهطا وبعض رجال الحماية المدنية والمطافئ. 

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وأجتمع المتضررين في مكان الحادث  من أجل التعرف على أعدادهم وحصر الخسائر بشكل كبير. 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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