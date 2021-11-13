غدا .. غلق باب تقليل الاغتراب للطالبات المستجدات بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت جامعة الأزهر فى بيان لها، أن باب تقليل الاغتراب يكون للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناظرة داخل المنطقة الجغرافية، ودون التقيد بالحد الأدنى تقليلًا للاغتراب، إضافة إلى تقليل الاغتراب بين الكليات أو الشعب غير المتناظرة خارج التوزيع الجغرافي، دون التقيد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت محل الإقامة تقليلًا للاغتراب.
وأشارت إلى أن الكليات التى لها اختبار قدرات أو لها شروط مواد مؤهلة لا تدخل ضمن هذا القرار، إضافة إلى ذلك لا تضمن هذا القرار الكليات العملية.
ولفتت إلى أنه يشترط لإتمام تقليل الاغتراب تقدم الطالبة إلى الكلية التى رشحت لها وتقوم باستيفاء إجراءات القيد بها ودفع الرسوم، حتى تتمكن من الحصول على بيان حالة للكلية التى ترغب فى التحويل إليها تقليلًا للاغتراب واستيفاء موافقة عمداء الكليات ولا يعد قرار التحويل ساريًا إلا بعد اعتماد رئيس الجامعة.
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