محافظ أسوان يقرر وقف حركة الملاحة النهرية وغلق الطرق السريعة بسبب الأمطار

جدة - نرمين السيد - وطالب المحافظ إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتاً بعد إنعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار، التى أدت لإنخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات برياً و البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيليا.

كما ناشد محافظ أسوان المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، بالإضافة إلى أهمية ألتزام سائقى المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين .

وشدد على أن هناك تواصلا مستمرا من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول والتى تم تخطر حتى الآن بأى حوادث.

وشهدت أسوان منذ قليل حالة من الطقس السيئ ورياح شديدة باردة وسقوط أمطار شديدة لم تشهدها أسوان منذ عام 2010 وتم قطع الإرسال التليفزيونى والإنترنت المنزلى والكهرباء عن المحافظة.