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محمد سياف - ابو ظبي - الكثير من المواطنين مازالوا يبحثون عن خطوات الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة بالرقم القومي كي يتسنى لهم الحصول على الدعم المادي الذي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة سابقة، حيث أن إجمالي المستفيدين والمستحقين للدعم من تكافل وكرامة يتجاوز عددهم عن 3.8 مليون أسرة، أي بتكلفة أكثر من مليار جنيه ونصف شهريًا ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الوزارة والتي سنعرفها من خلال هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة بالرقم القومي

بعدما أعلنت الوزارة عن توافر دعم مادي للمواطنين ضمن برنامج تكافل وكرامة، فقد أشارت بأنه يمكن للمستحقين ممن تم استيفاء الشروط فيهم التقديم فيه عبر اتباع للخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

ستظهر لك الصفحة الرئيسية، اختر من بين الخدمات المتاحة على الموقع؛ خدمة الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة.

اكتب رقمك القومي كما هو مدون في البطاقة الشخصية في المربع الخاص به.

انقر على زر استعلام.

وعلى الفور ستظهر لك صفحة أخرى تتضمن تفاصيل الاستعلام في حال ظهورها.

في صفحة الاستعلام التي ظهرت يمكن للمواطن التعرف على مجموعة من البيانات من خلال كارت تكافل وكرامة؛ والتي من بينها ما يلي: التعرف على المحافظة والإدارة والوحدة الاجتماعية التي تم تسجيل المواطن بها. معرفة نوع البطاقة أي إذا كانت تكافل أم كرامة. التأكد من حالة البطاقة إذا كانت متجمدة، سارية، موقوفة. إذا ظهر أن حالة البطاقة مجمدة أو موقوفة فسيتم ذكر السبب. أما إذا كانت البطاقة سارية؛ فسيتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.



شروط الحصول على كارت تكافل وكرامة

كما حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب استيفائها لدى المستحق والتي من ضمنها الآتي: