انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 أونلاين برقم اللوحة بالرابط والخطوات وآلية سداد الغرامات! والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 في مصر، من أبرز الخدمات التي من السهل تنفيذها عبر الإنترنت، وفقاً لما خصصته وزارتي الداخلية والعدل، من منصات إلكترونية تقدم خدمات المخالفات المرورية، سواء خدمات الاستعلام، أو التظلمات، أو سداد الرسوم والغرامات مستحقة الدفع، وعليه نتناول معكم في هذا التقرير من خلال موقعكم مصر فايف، كافة التفاصيل المتعلقة بالخدمات المشار إليها أعلاه، فقط على المستعلم توفير بيانات صحيحة له وللمستعلم عنه، ومن ثم إتباع كافة الإرشادات الواردة في هذا الموضوع.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

تقدم منصة نيابات المرور في مصر العديد من الخدمات المرورية، التي تمكّن المستخدم من القيام بها من المنزل، مع عدم الضرورة لزيارة الوحدات المرورية، وجدير بالذكر أطلقت وزارة الداخلية المصرية مؤخراً، وحدات مرورية مميكنه تساعد المواطنين على تنفيذ كافة المهام المرورية أونلاين، والآن نستعرض الخطوات الأساسية لتنفيذ الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، وهي كما يلي:

زيارة الرابط الرسمي لموقع النيابة العامة.

الضغط على كلمة الاستعلامات.

إختيار نوع الاستعلام المراد تنفيذه.

إدارج البيانات المطلوبة لإتمام الخدمة.

الضغط على أيقونة عرض التفاصيل.

سداد الغرامات المرورية المسجلة

يمكن أيضاً تسديد الغرامات المالية المسجلة على لوحة السيارة، أو رخصة القيادة إلكترونياً وفقاً للضوابط واللوائح المقررة لإجراء ذلك، من خلال إستخدام البطاقات البنكية، عبر طرق الدفع الإليكترونية المختلفة، مع ضرورة الإلتزام بإستخراج مايفيد بإتمام عملية السداد، ومن أبرز المواقع المقدمة لهذا الخدمة، موقع الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 الموضح أعلاه، ومن ثم إتباع الإرشادات التالية:

زيارة موقع نيابة مخالفات المرور أعلاه.

دخول أيقونة الدفع الإليكتروني.

كتابة البيانات السداد المطلوبة.

وأخيراً الضغط على خيار السداد.

قرار تعديل لائحة قانون المرور

وفي سياق متصل نتطرق إلى بيان قرار وزير الداخلية المصري رقم 2089 عام 2021، والذي نشرته الجريدة الرسمية للوزارة أمس الخميس 11 نوفمبر 2021، والمتعلق تعديل اللائحة الخاصة بسداد 100 جنيه كرسوم للملصق الإلكتروني، سواء كان الدفع نقداً أو باستخدام الفيزا، وعليه فقد تضمن قرار التعديل مايلي: