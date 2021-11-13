انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين الجمعة البيضاء نوفمبر 2021 على الشاشات والأجهزة الكهربائية مع تقسيط حتى 24 شهر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين أحد أهم مجلات التخفيضات التي تم الإعلان عنها بمناسبة black Friday، أو ما يطلق عليه في بلادنا العربية الجمعة البيضاء، وذلك نظراً لأنها تحتوي على كافة المنتجات والأدوات المنزلية، التي تلبي الأحتياجات الرئيسية لكل منزل في مصر، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الذكية، مثل الشاشات والهواتف النقالة، كما ويصاحب كل ذلك خصومات خيالية تتعدى الـ 50%، وأنظمة للتقسيط تصل إلى 24 شهراً، الأمر الذي دفعنا إلى عرض مجلة عروض raneen، وكافة التفاصيل والمعلومات اللازمة بهذا الصدد.

عروض رنين الجمعة البيضاء نوفمبر 2021

أعلنت شركة رنين من خلال بوست نشرته صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك الشهير، عن مجلة عروضها الخاصة بمناسبة حلول الجمعة البيضاء، والتي تسري من 1 نوفمبر وحتى 30 من نفس الشهر الجاري 2021، كما بينت أنظمة التقسيط والسداد المتاحة، والتي نسردها لكم في الفقرة التالية، والآن دعونا نوضح أبرز ما تضمنته عروض رنين اليوم، وهي كما يلي:

أدوات الطبخ الأساسية.

مستلزمات البيت والسفرة.

التكييفات بمختلف الأنواع والأحجام.

الشاشات الذكية بعروض خصم مميزة.

والثلاجات والغسلات والعديد من الأجهزة الكهربائية.

الهواتف الذكية ومتطلباتها.

أدوات النظافة الشخصية والتجميل.

مفروشات غرف النوم.

أنظمة تقسيط raneen المقدمة

وفقاً لما أعلنت عنه صفحة الشركة عبر فيسبوك، ضمن إعلان العروض والتخفيضات، فإنه تصاحب هذه العروض أنظمة تقسيط مميزة، بالإضافة إلى الكاش باك، والسارية طوال شهر نوفمبر الجاري، والتي جاءت كالتالي:

كاش باك يصل إلى 5000 جنيه، على كوبون المشتريات.

نظام تقسيط بدون مقدم أو فوائد مع بنك مصر حتى 24 شهراً.

التقسيط مع تطبيق فاليو حتى 24 شهر، بدون مقدم أو فوائد.

كما تضمنت عروض رنين تقسيط مع بريميوم حتى 10 شهور.

كذلك التقسيط مع شركة 2030 حتى 20 شهراً، أو 30 شهراً.

مجلة العروض والخصومات

الآن يمكنك الإطلاع على مجلة عروض رنين نوفمبر 2021 بمناسبة حلول الجمعة البيضاء، والتي تسري طوال الشهر الجاري، مع إمكانية الطلب والشراء عبر الإنترنت، وعليه خصصت الشركة رقم ساخن للطلب والاستفسار، 16113، يمكنك الاتصال والتحدث مع موظف خدمة العملاء، والآن نستعرض مجلة العروض الترويجية، والتي تتضمن الإسعار قبل وبعد التخفيض، والتي تتمثل في التالي: