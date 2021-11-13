انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتساقط للثلوج في أسوان وأمطار غزيرة تصل إلى حد السيول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 13 نوفمبر 2021، حيث يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة خلال ساعات النهار هو طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة شمال الصعيد، حار في جنوب الصعيد، أما في خلال الليل، فيكون لطيف في أول الليل على كافة الانحاء مائل للبرودة في أخره وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس المتوقعة اليوم ودرجات الحرارة، وتساقط للثلوج لأول مرة في مدينة أسوان:-

أعلنت هيئة الارصاد الجوية في بيان صادر لها عن حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت الموافق 13 نوفمبر 2021، عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال اليوم والتي جاءت كالتالي:-

استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

سقوط امطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية الغربية وهي مناطق السلوم ومطروح.

سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية، وذلك في جنوب الصعيد في محافظات (نويبع- سانت كاترين- أسوان- الأقصر).

ويمكن معرفة درجات الحرارة المتوقعة وباقي الظواهر الجوية في طقس اليوم من خلال بيان هيئة الارصاد الجوية التالي:-

من جهة أخرى فقد شهدت محافظة أسوان وفي حادث نادر سقوط أمطار غزيرة على عدد من مراكز ومدن المحافظة حيث تساقطت الثلوج على مدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها، وقد أدي سقوط الأمطار الغزيرة هناك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق هناك بسبب هطول الأمطار المستمر لمدة تصل إلى أكثر من ساعتين.

جدير بالذكر بأن هيئة الارصاد الجوية قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة ورعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وعدد من محافظات الجمهورية، وطالبت السادة المسئولين عن تلك المحافظات بالاستعداد من أجل رفع الاثار السلبية الناتجة عن سقوط الأمطار.