محمد نجاتي عن تسببه في انفصال منة عرفة: «امال لو قبلات»

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رد الفنان محمد نجاتي على جدل أزمته مع الفنانة الشابة منة عرفة بسبب مشهد جس النبض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية».

دوت الخليج يرصد تصريحات محمد نجاتي مع عمرو أديب حول أزمته مع منة عرفة.

محمد نجاتي يدافع عن نفسه

قال محمد نجاتي: "الموضوع كان شائك عندي جدًا في البيت، ولادي بيسألوني عن الموضوع... المشهد عبارة عن أن منة هيغمى عليها قدامي وأنا في المشهد دا أخوها فطبيعي مين هيشلها غيري، قالتلي أنا ماضية عقد بأن معملش مشاهد كده".

وتابع: "أنا قولتلها منة حبيبتي أنتي أختي الصغيرة، فالمخرج قال هنشيل المشهد خالص.. المشهد اللي بعده أني هكتشف أنها حامل، فجسيت النبض بصباعين، لقيتهم بيقولولي تاني يوم أنها انفصلت من جوزها بسببي".

وأضاف: "امال لو قبلات، الموضوع خد أكبر من حجمه.. دي إهانة، الفن مهنة شريفة"

محمد نجاتي عن تسببه في إنفصال منة عرفة وزوجها: «مسكت إيدها أقيس النبض بس»

وسبق وان كشف الفنان محمد نجاتي حقيقة تسببه في أزمة بين الفنانة منة عرفة وزوجها الفنان محمود المهدي، بعد أن زعم الأخير ذلك أثناء دفاعه عن نفسه بشأن تصريحاته الأخيرة “أنا راجل شرقي”، بـأن أزمة انفصاله عن زوجته كان بسب مشهد جمع محمد نجاتي بزوجته.

وقال نجاتي في فيديو نشره عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ والله محصلش حاجة غير أني مسكت إيديها أقيس النبض، في تصوير مسلسل فيلا 101”.

وتابع: “المفروض إني في المسلسل طبيب أمراض نساء، ولما أكشف عليها فأعرف إنها حامل، وكان لازم أعمل كدة، معرفش إنه هيكون سبب في خراب بيوت ناس، أنا مالي أنا”.

وكانت قد كشف محمود المهدي عن سبب انفصاله عن منة عرفة، فقال: “الي حصل كان سوء تفاهم في مشهد من مسلسل ١٠١ مع الفنان محمد نجاتي، حد كان عايز يوقع بينا ووصل الموضوع غلط، أنا كراجل شرقي رافض مشاهد تمس كرامتي”.