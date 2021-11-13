/660953/عماد-حسين-الرئيس-السيسي-أتخذ-قرارات-جريئة-بإعادة-هيكلة-الدعم-بعد-فترة-قليله-من-توليه-الحكم-فيديو

قال النائب عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، أن الدعم يحتاج إلى تحرير عام لمعرفة ابعاد المنظومة، موضحا انه عند الحديث على منظومة الدعم لا يتم التركيز في تفاصيله، واصفا ايه"حديث الابيض والاسود".

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جاء ذلك خلال برنامج كلام في السياسة والذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، والًمُذاع على فضائية اكستر نيوز، مشيرا إلى أنه كان يجب أن زيادة الدعم بشكل تدريجي منذ سنوات ماضية، موضحا انه لو اتخذت حكومة مبارك قرار رفع الدعم بنسبة 5 قروش فقط في السنة، لما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة.

عماد حسين: الرئيس السيسي أتخذ قرارات جريئة بإعادة هيكلة الدعم بعد فترة قليله من توليه الحكم

وأوضح عماد حسين أن الرئيس السيسي بعد توليه بأيام قليله أخذ قرار بدء هيكلة الدعم برفع اسعار الوقود والكهرباء، حيث ان قرار رفع الأسعار قرار غير شعبي، ولا يلجأ له أي حاكم.

وأوضح ان قرارت الاصلاح القتصادي كانت مؤلمة بالنسبة للمواطنين، لأنهم تحملو تبعياته والتي كانت قاسية.