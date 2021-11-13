/660952/بسبب-أمطار-لم-تشهدها-منذ-11-عام-ظهور-العقارب-والأفاعي-وتماسيح-النيل-في-أسوان

ثعابين وعقارب بالشوارع.. تسببت الأمطار والسيول التى ضربت محافظة أسوان الأيام الماضية ، في ظهور الثعابين والعقارب وتماسيح النيل، الأمر الذي أثار ذعر العديد من الأهالي المجاورين لمناطق ظهور هذه الحيوانات.

دوت الخليج ورصدت بعض الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهور مجموعة من الأفاعي بعد هطول الامطار، حيث خرجت هذه الحيوانات الشرسة بالقرب من المناطق السكنية. ظهور العقارب والأفاعي وتماسيح النيل في أسوان هذا وشهدت مدنية أسوان منذ قليل حالة من الطقس السيئ ورياح شديدة باردة وسقوط أمطار شديدة لم تشهدها أسوان منذ عام 2010 وتم قطع الإرسال التليفزيوني والإنترنت المنزلي والكهرباء عن المحافظة. وتستعد المحافظة لاحتمالية سقوط سيول بمناطق متفرقة.

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