/660954/الفنانة-نادية-مصطفى-تختتم-حفلها-الفني-على-مسرح-أوبرا-دمنهور-بـ-سلامات

أحيت الفنانة الكبيرة ونجمة الغناء العربي" نادية مصطفى حفلًا فنيًا أمس على مسرح أوبرا دمنهور مسا فى سهرة غنائية مميزة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الثلاثون والذي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، و تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وتديره الفنانة جيهان مرسى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

استهلت الفنانة " نادية مصطفى" الفاصل الثانى من الحفل بأغنية حب الوطن التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

الفنانة نادية مصطفى تختتم حفلها الفني على مسرح أوبرا دمنهور بـ «سلامات»

ثم قدمت الترحيب لشعب دمنهور وأشارت إلى أنه الشعب الطيب التلقائي الجميل الذي يستقبل الفنان بحب وأعربت عن سعادتها لوجودها وسط هذا الجمهور.

وقد شدت بباقة من أجمل أغانيها وبعض الأعمال الفنية التي لحنها بليغ حمدى وكمال الطويل منها : بكرة تعرف ، الصلح خير ، حكايتى مع الزمان ، حلم ، مسافات ، اكدب عليك ، بالاضافة الى أغنية جاى فى إيه والتى لاقت استحسان جماهيرى كبير، حيث داعبت خلالها الجمهور وذكرت دمنهور داخل الأغنية وقالت "جاى في ايه وسافرت فى ايه ومريحتش في دمنهور ليه" مما أسعد الجمهور بشكل لافت للانتباه . واختتمت الحفل بأغنية سلامات وسط تفاعل غير مسبوق من الجمهور بالتصفيق الحار والغناء مودعة بها جمهورها الذى أثنى على أدائها المميز وتمكنها الملحوظ من الغناء.

وقد شارك بالحفل فى الفاصل الأول نجوم دار الاوبرا المصري وهم: الفنانة" حنان الخولى " التى أمتعت جمهور الحضور بأغنية لولا الملامة ، واسمعونى التي غنتها بإبداع ملحوظ فطلب منها الجمهور اعادة كوبليه أثناء غنائها ، ‏والفنان " أشرف وليد " الذى سحر الجميع بصوته فى أغنية طاير يا هوا وتفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحار ، كما شدى أغنية توبة، هذا بجانب مشاركة الفنان " أحمد سعيد " برائعة "بليغ حمدى" أنا كل ما اقول التوبة ، وكنت فين وأنا فين .

وقدم الفنان " مصطفى النجدى " أغنية يا اللى سامعنى من ألحان كمال الطويل ، وأغنية وحياتك يا حبيبى ألحان سيد مكاوى . وقد قررت إدارة المهرجان دعم التذاكر المقدمة بدار أوبرا دمنهور وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور البحراوى، حرصًا منها على إتاحة الفرصة لجميع شرائح وفئات المجتمع بمحافظة البحيرة لحضور هذه الفعاليات الفنية التي تُعد من أهم المحافل في مصر والعالم العربي ككل .