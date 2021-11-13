إنفوجراف.. أبرز بنود البيان الختامى لمؤتمر باريس لدعم ليبيا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدول المشاركة فى مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا، ضرورة إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المقرر فى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وإنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا بليبيا برعاية المجلس الرئاسى الانتقالى.





ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز بنود البيان الختامى لمؤتمر باريس لدعم ليبيا: وشدد المشاركون، على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية والتزام كافة الدول المشاركة فى المؤتمر بذلك، ورفض جميع التدخلات الأجنبية فى الشؤون الليبية، مشيدين بالتقدم المحرز نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار فى ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول، من خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار فى 23 أكتوبر 2020، واعتماد خريطة الطريق السياسية الليبية فى تونس العاصمة فى 15 نوفمبر 2020، والموافقة على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية فى 10 مارس 2021. وأعربوا مجددا عن التزامها بإنجاح العملية السياسية الليبية، وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذى وقع فى 23 أكتوبر 2020 بالكامل، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى 24 ديسمبر 2021، وفقا لخريطة الطريق السياسية الليبية والقرارين 2570 و2571 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستنتاجات مؤتمر برلين الثانى. وأقر المشاركون فى مؤتمر باريس، منذ الاتفاق السياسى الليبى المؤرخ فى عام 2015، بنتائج مؤتمرى باريس وباليرمو وبالجهود الدولية والإقليمية الأخرى المبذولة بشأن ليبيا، ولا سيما بالتقدم المحرز إبان عملية برلين بشأن ليبيا.

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