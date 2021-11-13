عفت السادات: وعي الشعب أساس لنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي..والدولة اتبعت سياسات الترشيد في الدعم.. فيديو

/660955/عفت-السادات-وعي-الشعب-أساس-لنجاح-برامج-الاصلاح-الاقتصاديوالدولة-اتبعت-سياسات-الترشيد-في-الدعم-فيديو
قال عفت السادات، رئيس حزب السادات، وعضو مجلس الشيوخ، إن مسألة الدعم جاءت بإرادة سياسية كبيرة، وقرارت جريئة، موضحا ان وعي الشعب سبب رئيسي لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي اتخذته الدولة .
دوت الخليج
جاء ذلك خلال برنامج كلام في السياسة والذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، والًمُذاع على فضائية اكستر نيوز، أن الشعب المصري تلاحم مع قرارت الجكومة وتحمل ما تم اتخاذه من قرارت وبالتالي توجت هذه القرارات بالنجاح.
عفت السادات: وعي الشعب أساس لنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي
وتابع السادات، عضو مجلس الشيوخ، أن الدعم السلعي لا يصل إلى البسطاء والمحتاجين حيث ان الدعم النقدي أفضل بكثير، لأنه يصل إلى مستحقيه.
ونوه عفت السادات إلى اتباع الدولة سياسات ترشيد الدعم في الطاقة، خاصة الكهرباء، منوها أن الدعم على الكهرباء سيتحرر من الدعم في عام 2021.
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