/660956/محمد-فريد-معدل-انفاق-المواطن-على-الطعام-انخفض-مقارنة-بعام-2018-لصعوبة-الوضع-المالي-فيديو

قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقيبة شباب الاحزاب والسياسيين، أنه لا يجب النظر إلى الدعم على انه سلع أو تحويلات مادية، ولكن النظر له برؤية الأمان الاجتماعي ومدى تحقيقه، وذلك عن طريق منع دعم الفئات أو الطبقات المعرضة للفقر، ومساغعدة المواطن وتمكينه.

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جاء ذلك خلال برنامج كلام في السياسة والذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، والًمُذاع على فضائية اكستر نيوز، مضيفا أن الاسر المصرية في عام 2018، كان معدل انفاق الدخل على الطعام 35%، ولكنه وصل الأن في عام 2021 إلى 31%، حيث أن هذا صعوبة الوضع والحالة الإقتصادية.

وتابع وكيل تضامن الشيوخ النائب محمد فريد، أن التعليم يأتي رقم 8 في بنود إنفاق المواطنين، مستطردا أن 60% من انفاق التعليم يتم توزيعه على ثلاث أشياء هما مصاريف المدارس والدروس الخصوصية والانتقالات.