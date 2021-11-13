محمد سعد محفوظ: الدول الرأسمالية تدعم بشكل غير مباشر الزراعة والفلاحين في صورة سلع.. فيديو

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قال الكاتب الصحفي محمد سعد محفوظ عضو نقابة الصحفيين، أنه يشفق على الحكومة، وذلك للدخول على موجة التضخم العالمي، والحديث عن عجز المزازنة والعجز عن سداد الدسون والاقساط بالنسبة للدولة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال برنامج كلام في السياسة والذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، والًمُذاع على فضائية اكستر نيوز، موضحا ان فلسفة الدعم في الاساس هي رفع الأعباء عن الشرائح الأكثر إحتياجا، والاكثر عوزا.

محمد سعد محفوظ: الدول الرأسمالية تدعم بشكل غير مباشر الزراعة والفلاحين

واكمل محفوظ، أن الدول الرأسمالية تدعم بشكل غير مباشر الزراعة والفلاحين،ويكون ترجمة الدعم في شكل سلع.

محمد سعد محفوظ: نسبة الفقر وصلت 29.5%

وأردف محمد سعدد محفوظ، أنه وفقا لاخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فان نسبة الفقر وصلت 29.5%، حيث ان هذه الفئة الاكثر تضررا من قرارات الاصلاح الاقتصادي منذ 2014 ، وبالتالي تحملت اعباء كافية، وبالتالي هي الفئة الأحق في الحصول على الدعم سواء في شكل سلع أو عن طريق تكافل وكرامة.

محمد سعد محفوظ يتحدث عن الفئة الأولى بالرعاية

وتابع الكاتب الصحفي محمد سعد محفوظ عضو نقابة الصحفيين، أنه وفق تقرير المركزي للاحصاء والتعبئة، فإن حد الفقر تم قياسه أن للفرد 857 شهريا ، حيث ان الاسرة المكونة من 5 افراد دخلهم شهريا يكون 4000 جنيه، ومع ارتفاع الأسعار يتم أخذ 2000 جنيه ثوابت لتكاليف الكهرباء والغاز والماء، ويتبقى 2000 جنيه لباقي المصاريف.

وأكد أن النسبة التي جاءت تحت خط الفقر وفق بيانات المركزي للاحصاء، حي الفئة التي تستحق الدعم بكافة أشكاله.