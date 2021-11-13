جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، فصل التيار عن بعض قرى مركز بنى سويف وذلك بداية من اليوم السبت إلى الخميس خلال الأسبوع المقبل، اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.





وأشار بيان صادر من المحافظة، إلى أنه سيتم فصل الخدمة غدًا عن قرى "العلالمة وبياض العرب وبنى سليمان"، ويوم الأحد، عن قريتى "الحلابية وتزمنت"، ويوم الإثنين عن قرية باروط، ويوم الخميس، عن قريتى "سنور وبنى سليمان، بجانب منطقة المرور شرق النيل". وأوضح أن القطاع يتقدم باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصل الكهرباء عن بعض قرى مركز بنى سويف اليوم للصيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.