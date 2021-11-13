الأوقاف تعلن انطلاق الدورة الأولى من مبادرة سكن ومودة اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق الدورة الأولى من مبادرة سكن ومودة، التى أطلقتها وزارة الأوقاف، اليوم السبت وغدا الأحد 13 و 14 / 11 / 2021م بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر؛ لإعداد المدربات بمبادرة "سكن ومودة" من الواعظات المعتمدات ، وذلك لعدد 84 واعظة.





ويحاضر فى هذه الدورة كل من اليوم الأول: السبت 13/ 11/ 2021 -الدكتور/ حسام موافى أستاذ أمراض الباطنة كلية الطب جامعة القاهرة. - الدكتور/ هانى تمام الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر الشريف. اليوم الثانى : الأحد 14/ 11/ 2021م -الدكتور/ محمد نبيل السمالوطى العميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر. - الدكتورة / مها محمد فريد عقل العميد السابق لكلية طب الأزهر بنات. الدكتور/ عبد الله النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

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