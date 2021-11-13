استئناف حركة الملاحة وفتح الطرق السريعة بأسوان بعد توقف الأمطار

جدة - نرمين السيد - وجه أشرف عطية محافظ أسوان باستئناف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، بجانب إعادة فتح الطرق السريعة مع التزام سائقى المركبات بالتهدئة والسرعات المقررة.





جاء ذلك فى إطار متابعة تداعياء سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس وعقب انتهاء العاصفة الترابية وتوقف سقوط الأمطار الرعدية على بعض مراكز ومدن المحافظة. وأوضح محافظ أسوان أنه جارى العمل على إعادة التيار الكهربائى تدريجياً بعد خروج عدد من محطات التغذية الكهربائية من الخدمة، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بإشراف من اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة تتابع أولاً بأول أعمال شفط وكسح المياه من الشوارع والمناطق السكنية مع رفع الأشجار التى سقطت بسبب قوة الرياح، علاوة على أصلاح أعمدة الإنارة والهوائيات الكهربائية، وهو الذى يتوازى مع توفير كميات من الأمصال بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع الحالات المصابة بلدغات العقارب والثعابين.

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