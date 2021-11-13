جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة عن المناطق وهى ( تجمع الواعى - بحر - اللواء مصطفى يونس - الرحمة - كفر داوود الجديدة - اليافطة - أمام الدير - المعسكر - مساكن طريق نقطة الشرطة - أبو نشابة - الطرانة والعزب التابعة لها - جاكوبس والعزب التابعة لها ) من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. وأهبت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غسيل شبكات .. قطع المياع عن بعض مناطق مدينة السادات بالمنوفية اليوم 7 ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.