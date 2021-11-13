شبورة صباحية وبرودة ليلية .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم : عظمى القاهرة 27

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.





كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية فى الصباح الباكر (من 5 إلى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم- مطروح) على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد (نوبيع – كاترين - الأقصر- أسوان- أبوسمبل) على فترات متقطعة (40:50 % تقريبا)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (40: 50 % تقريبا) قد تصل لحد السيول (حلايب – شلاتين – مرسى علم ) والطرق المؤدية منها إلى جنوب الصعيد.

وتوقعوا أيضا نشاط للرياح على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

الأسكندرية 26 18

وادى النطرون 26 18

طنطا 27 17

شبين الكوم 27 17

دمنهور 26 18

بلطيم 26 17

مطروح 23 17

السلوم 22 18

سيوة 25 15

بورسعيد 27 19

دمياط 27 19

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 28 18

السويس 27 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 29 18

نخل 26 12

نويبع 26 22

طابا 25 20

كاترين 22 12

الطور 27 22

شرم الشيخ 28 21

الغردقة 28 20

مرسى علم 27 19

الفيوم 28 16

بنى سويف 27 16

المنيا 29 16

أسيوط 30 17

سوهاج 30 17

قنا 31 18

الأقصر 31 19

أسوان 32 20

إدفو 32 20

أبوسمبل 32 20

الوادى الجديد 32 18

شلاتين 32 20

أبو رماد 31 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 31 21