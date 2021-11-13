البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالعباسية

جدة - نرمين السيد - قام قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم بتدشين مذابح كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.





من ناحية أخرى، وفى وقت سابق، استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، صاحب السمو الملكى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، فى المقر البابوى بالقاهرة.

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