كلمة السيسى أمام مؤتمر باريس حول ليبيا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى الأهرام وتحت عنوان (حان الوقت لأحفاد عمر المختار لاستعادة حريتهم واستقلال قرارهم)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى وجه - فى كلمته أمس أمام مؤتمر باريس حول ليبيا - دعوة للشعب الليبى بضرورة نبذ خلافاتهم، مؤكدا أن استعادة الاستقرار الدائم، تحقيق السلم الاجتماعى، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطنى فى ليبيا، لها متطلبات لا يمكن تجاوزها، تتمثل فى إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبنائه، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة فى سائر أقاليم ليبيا دون استثناء، وصولا إلى دفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادة المثلى من موارد ليبيا تلبية لآمال أبناء شعبها‪.‬

وأوضحت أن الرئيس السيسى قال "نحن نجتمع اليوم لنشهد أن الوضع فى ليبيا يتجه إلى الأفضل، حيث يتزامن مع اجتماعنا مرور العملية السياسية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل".

وأضاف أنه من المهم أن يكون الموقف الصادر عن المؤتمر واضحا لا لبس فيه بشأن رفض بقاء الوضع على ما هو عليه، وإدانة استمرار مخالفة المقررات الدولية ذات الصلة بإنهاء كافة أشكال الوجود العسكرى الأجنبى فى ليبيا وأن يتم تحديد مدى زمنى واضح وملزم لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وربما يكون الأهم أن يتم تدشين آليات وضمانات لتنفيذ ما نتفق عليه، وما تسعى لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة بصدق ووطنية إلى تحقيقه من خلال خطتها ذات الصلة.

وجدد الرئيس، فى كلمته، استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى ليبيا لتنفيذ خطة لجنة "5 + 5" العسكرية المشتركة فى هذا الخصوص، توحيد مؤسسات الدولة، وبناء القدرات، لكى يملك الليبيون مقدراتهم ويتمكنوا من تقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم‪.

وتحت عنوان (المبعوث الرئاسى الأمريكى يهنئ مصر باستضافة مؤتمر المناخ القادم)، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التقت جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ والوفد المرافق له؛ لتهنئة مصر باستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية القادم، وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف الـ 26 لاتفاقية التغيرات المناخية، المنعقد بالمملكة المتحدة.

وأعرب المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ عن سعادته باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات على أرضها العام القادم عن إفريقيا، وهو ما يعود بكثير من الفوائد على قضية التغيرات المناخية عالميا نظرا لدور مصر المحورى فى التوفيق بين الدول بما يخدم قضية التغيرات المناخية عالميا ويحقق طموحات الدول الإفريقية فى التنمية.

وأشارت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (الأمير تشارلز وزوجته فى "ضيافة مصر".. الخميس) إلى زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوول التاريخية إلى مصر الخميس القادم، والتى تستمر يومين فى إطار جولة تشمل الأردن، وهى الأولى التى يقوم بها ولى العهد البريطانى وقرينته إلى الخارج منذ تفشى وباء جائحة كورونا (كوفيد ــ 19) فى أنحاء العالم.

وأوضحت الصحيفة أن زيارة الأمير تشارلز إلى مصر هى الثالثة من نوعها والأولى بعد ثورة 30 يونيو وما شهدته مصر من تطور وإنجازات تتضاعف يوما تلو الآخر؛ حيث سبق وأن قام ولى العهد البريطانى بزيارة مصر مرتين الأولى فى عام 1891، مع زوجته الأولى الراحلة الأميرة ديانا، حيث كانت مصر إحدى محطات شهر العسل، والزيارة الثانية للأمير تشارلز فى عام 2006 مع زوجته الحالية دوقة كورنوول ضمن جولة استمرت أسبوعين، وشملت كلا من مصر والسعودية والهند، بهدف تعزيز التسامح بين الحضارات.

وأضافت أن زخما كبيرا للعلاقات بين مصر والمملكة المتحدة فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، زخم تعكسه الاتصالات واللقاءات المتواصلة بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

وفى (المصرى اليوم) وتحت عنوان (تحضيرات جديدة قبل افتتاح طريق "المواكب الملكية") أوضحت الصحيفة أن محافظة الأقصر واصلت استعداداتها لافتتاح طريق المواكب الملكية المعروف باسم (طريق الكباش)، خلال الأيام المقبلة، فى احتفالية ضخمة يتم الإعداد لها، وسط اهتمام من كل الوزارات المعنية وبدعم حكومى غير مسبوق.

وأضافت الصحيفة أن وزارتى السياحة والآثار والتنمية المحلية ومحافظة الأقصر تسابق الزمن لاستكمال التجهيزات لافتتاح المشروع لكشف وإحياء الطريق، والذى يمتد بطول 2700 متر، بين معبد الأقصر ومجموعة معابد الكرنك، على ممر حجرى تصطف على جانبيه المئات من تماثيل الكباش، التى نحتها المصرى القديم.

وأشارت إلى أن فرق عمل من المرممين الأثريين وخبراء الصوت والضوء وخبراء فى تجميل المدن التاريخية وشركات مقاولات متخصصة يواصلون العمل على مدار الساعة؛ من أجل إنهاء الأعمال المتعلقة بافتتاح المشروع فى قلب مدينة الأقصر، وتحول معبد الأقصر لساحة من العمل والإنتاج.