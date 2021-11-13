مصر تفوز بعضوية لجنة القانون الدولى للفترة من 2023 - 2027

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى بيان نشرته بعثة مصر الدائمة بنيويورك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم السبت، أن فوز المرشح المصرى ممثلاً عن إفريقيا جاء بعد انتخابات شديدة التنافسية، مما يؤكد المكانة التى تحظى بها مصر فى المجتمع الدولى، ويُبرز تميز الكوادر المصرية القادرة على الإسهام الإيجابى فى أكثر من مجال بما فيها تقنين وتطوير القانون الدولى.

وأوضح أن مصر كإحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، حريصة دوماً على الإسهام فى تعزيز مبدأ سيادة القانون على المستوى الدولى، الأمر الذى يُدّعمه وجود مدرسة قانونية مصرية عريقة، أكاديميًا، وقضائيًا وفقهيًا.

وأضاف المندوب الدائم أن الأسابيع الماضية شهدت جهودًا مكثفة قادتها وزارة الخارجية وسفارات مصر بالخارج والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك لتأمين الأصوات اللازمة لفوز المرشح المصرى فى تلك المعركة الانتخابية الصعبة، مما يمثل إضافة جديدة لرصيد مصر الدبلوماسى المتميز على المستوى الدولى.

وتضم لجنة القانون الدولى 34 خبيرًا ممن يتمتعون بمؤهلات وخبرات متميزة أكاديمية وعملية فى مجال القانون الدولى.

يأتى الترشح المصرى لعضوية اللجنة فى إطار حرص مصر على الإسهام المتواصل فى الجهود الدولية لتقنين وتطوير القانون الدولى، الأمر الذى لطالما أولته مصر أهمية كبيرة من خلال المشاركة النشطة والفعالة فى أعمال لجنة القانون الدولى بأكثر من عضو منذ تأسيسها فى 1947.