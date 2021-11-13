حصاد وزارة القوى العاملة في أسبوع

الانتخابات النقابية العمالية في منتصف العام المقبل .. تعيين 4308 شابا في 7 محافظات .. فض إضراب 438 عاملا بشركة "هابيتات" ..التفتيش على 124869 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 5 إلى 11 نوفمبر الجاري- منها، قيام وزير القوى العاملة محمد سعفان بعقد مؤتمر صحفي لمناقشة بعض الملفات المهمة ، ويواصل جولاته الميدانية بالمحافظات، ويشهد ختام مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، وصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية لـ 3 من العمالة غير المنتظمة ، وحفل تخرج 120 متدربًا على التدريب الفندقي ، وافتتاح مؤتمر المساواة بين الجنسين في العمل بشمال إفريقيا الذى تنظمه منظمة العمل الدولية إفتراضياً ( اونلاين ) ، وبدء فعاليات الملتقى السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، تحت عنوان: "الاستدامة من التبنى إلى التوطين .. الطريق للتعافى"، وفض إضراب 438 عاملا بشركة "هابيتات" بمدينة العبور، وتعيين 4308 شابا في 7 محافظات.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الانتخابات النقابية العمالية ستتم في موعدها المحدد وفقا للقانون في منتصف العام المقبل 2022، مؤكد أنه لا يوجد أي نية للتأجيل ، مشددا علي أن الوزارة لا تتدخل في العمل النقابي، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، حيث إن ترك التنظيم الإدارى دون تنظيم أو تحديث يُعد عيبا فى الجهة الإدارية المشرفة عليه.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلي الوزارة أعطت مهلة حتى 11 نوفمبر الجاري للانتهاء من إجراءات تحديث بيانات النقابات واللجان النقابية العمالية تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية .

وأوضح وزير القوى العاملة أنه وفقا للائحة يتم تحديث البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي كل عام، مشيرا إلى أن عدد اللجان النقابية يبلغ 1957 لجنة، بينما يبلغ عدد اللجان المهنية 275 لجنة، منوها إلي أن 65% من النقابات واللجان العمالية انتهت من تحديث بياناتها استعدادا للانتخابات، حيث أن النقابة العامة للعاملين بالإسعاف قامت بتسجيل بياناتها بشكل كامل.

جاء ذلك فى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير لمناقشة بعض الملفات المهمة، منها استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية الدورة 2022-2026، والمنح التدريبية التي تقدمها الوزارة للخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، فضلا عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل الجديد، والربط الإلكتروني مع ليبيا.

وتناول الوزير آخر المستجدات فيما يتعلق بمشروع قانون العمل الجديد ،مشيرا إلي أن هناك بعض المواد التي ترغب بعض الوزارات في إجراء تعديل في صياغتها ، وبالفعل تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتم اعتماد هذه التعديلات وارساله للبرلمان لمناقشته.

وأشار سعفان ردا علي عددا من اسئلة الصحفيين ، إلي أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لديه ممتلكات كافية لحل أزمته المالية، فضلا عن أنها تمكنه من أن تدر عائدًا ماليًا كبيرًا له، يساعده في الخروج من أزمته المالية.

ونوه إلى أن شركات إلحاق العمالة تنشئ تحت إشراف ومظلة وزارة القوى العاملة، وسيكون لها دور في إلحاق العمالة لليبيا، وأن الوزارة ستتولى تنظيم هذا الأمر بشكل كامل.

وحول منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، قال سعفان إنها ستقوم بتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

وأكد سعفان ضرورة الربط الإلكتروني لضمان الشفافية الكاملة، مشيرا إلى أن العمالة التي سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين تتطلب قدرات وخبرات معينة، وسيتم تدريبهم بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها، لافتا إلى أن العمالة المصرية سفير لوطنها في الخارج.

كما واصل وزير القوى العاملة ، جولاته الميدانية بالمحافظات، حيث يزور محافظة القليوبية ، ويشهد ختام مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، التي تنظمها الوزارة، بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، لتوعية أطراف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشكلات التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، ويكرم 67 عاملا بالمحافظة يمثلون 15 شركة من شركات القطاع الخاص، وذلك بمقر شركة فيرست بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور.

وقال الوزير ، إن مبادرة مصر "أمانة بين إيديك" تأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة ، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا ، مؤكداً أن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وأعرب الوزير عن سعادته بالتواجد وسط العمال في أماكن العمل من أجل تحقيق مصالحهم وتلبية احتياجاتهم ورفع وعيهم وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم والالتزامات الواجب تأديتها من أجل دفع عجلة الإنتاج ومزيد من الناتج القومي للدولة المصرية.

ووجه وزير القوى العاملة ، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي ، وذلك لأسرة حجازي العبد حجازي إبراهيم غالي العامل غير المنتظم الذي توفي في أثناء عمله بإحدى شركات القطاع الخاص ، والعامل محمد حسن محمد نعمان ، والعامل عمرو نبيل محمود عيد و اللذان تعرضان لحادث إصابة أثناء عملهم ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وقامت على الفور شركة مصر للتأمين بإصدار شيكاً بإجمالي 100 ألف جنيه لورثة العامل المتوفى ، الأول لصالح والدة المتوفي فتحيه مصطفى حسن حسين ، ربة منزل ، بمبلغ 16666 جنيها ، والثاني لصالح زوجة المتوفى كوكب إبراهيم عبد النبي محمد بمبلغ 12500 جنيه ، والآخر لإبنته هند بمبلغ 50 ألف جنيه ، وإبنه العبد بمبلغ 20834 جنيها .

كما تم إصدار شيكاً من الشركة لصالح العامل المصاب عمرو نبيل محمود عيد بمبلغ 34850 جنيها ، وآخر للعامل محمد حسن محمد نعمان بمبلغ بإجمالي 1204 جنيهات والذى أصيب أثناء تأدية عمله .

كما شهد وزير القوى العاملة حفل تخرج 120 متدربًا على التدريب الفندقي من الذكور والإناث، وذلك في إطار التعاون والشراكة بين وزارة القوي العاملة ومجموعة فنادق "إنتركونتيننتال مصر" وأفريقيا "سيتي ستارز"، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بينهما ، والذي يهدف إلى إعداد الشباب وتأهيلهم وإعدادهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل في مجال السياحة والفنادق لتحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير فرص عمل لائقة لهم للحد من معدلات البطالة من خلال تدريبهم على الأقسام الفندقية: "المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والإشراف الداخلي ، والاستقبال" .

في مستهل كلمته أعرب وزير القوى العاملة عن سعادته لحضوره هذا الحفل خاصة وأنه نسبة المتدربات من الإناث حوالي 50% ، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمرأة والذي تبلور في إنشاء وزارة القوى العاملة وحدة المساواة بين الجنسين في العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ويتبعها 27 وحدة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، مشيراً إلى أن المرأة المصرية خلال الفترة الحالية أصبحت في قلب الدولة المصرية، ويتضح ذلك من خلال تولي المرأة المصرية لمناصب قيادية وسياسية بالدولة .

وتقدم الوزير بالشكر لكل الأساتذة والخبراء المتخصصين في هذا المجال على حضورهم هذا الحفل، وكذلك إدارة الفندق على الاستمرارية في التدريب وتخريج دفعات اجيال وراء اجيال خاصة وأن مصر تتميز بالسياحة باعتبارها من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد القومي .

وأعلن سعفان، أن التقارير الواردة من مديريات القوى العاملة أظهرت، أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 124 ألفا و 869 مصنعاً وشركة على مدى 19 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير : إن محافظة قنا جاءت في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 18238 منشأة، وسوهاج 10826 منشأة، والمنيا 10900، والقليوبية 7742 منشآت، والغربية 6825 منشأة ، ودمياط 6961 منشأة، والشرقية 6535 منشأة،والبحيرة 6657 منشأة، والمنوفية 4208 منشأة، والأقصر 3813 منشأة، والدقهلية 3600 منشأة، ومرسى مطروح 3566 منشأة، وكفر الشيخ 3709 منشأة، والإسماعيلية 3591 منشأة، والقاهرة 3667 منشأة، ، وبورسعيد 3443 منشأة، وأسيوط 3351 منشأة، والجيزة 3085 منشأة، والوادي الجديد 2145 منشأة، والبحر الأحمر 1794 منشأة.

وجاءت في الترتيب الحادي والعشرين على مستوى المحافظات، وبني سويف 2227 منشأة ، جنوب سيناء 2226 منشأة، والإسكندرية 2105 منشأة، وأسوان 1390 منشأة، والسويس 1168 منشأة، والفيوم 1079 منشآت.

كما افتتح وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة ، مؤتمر المساواة بين الجنسين في العمل بشمال إفريقيا الذى تنظمه منظمة العمل الدولية إفتراضياً ( اونلاين ) على مدار 4 أيام ، بهدف تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته دول شمال أفريقيا "مصر ، وتونس ، والجزائر، والمغرب، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل والتشغيل ، فضلا عن مواجهة التحديات الرئيسية ذات الأولوية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين فى العمل.

في مستهل كلمته شدد وزير القوي العاملة علي حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم للمراة المصرية باعتبارها شريكة أساسية في النهوض بالمجتمع والاقتصاد القومي من خلال دعمها بالمكتسبات التي تستحقها المرأة المصرية ، وخاصة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فضلا عن إعلانه عام 2017 عاماً للمرأة لتسليط الضوء على مقدراتها و استحقاقاتها الدستورية والقانونية والاجتماعية والسياسية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس منذ أيام وما تضمنته من محاور تتعلق بالمساواة بين الجنسين والمرأة بشكل خاص .

واستعرض الوزير ما أحرزته الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، من خطط وبرامج وأنشطة ومبادرات تستهدف المرأة وتمكينها، على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد والعالم أجمع نظرا للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مشيرا إلي انخفاض معدلات البطالة في مصر بشكل ملحوظ بين الإناث من 21.4% فى عام 2018 إلى 17.7% فى عام 2020 إجمالي الإناث في قوة العمل ، ويأتي ذلك كثمرة للمبادرات والجهود التي تبذلها الدولة لزيادة معدلات تشغيل الإناث والعمل على بناء قدراتها التنافسية للحصول على فرص عمل لائقة ودعمها للقيام بدورها المنشود في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة للبلاد .

كما شاركت وزارتي القوي العاملة والبيئة ، في فعاليات الملتقى السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، تحت عنوان: "الاستدامة من التبنى إلى التوطين .. الطريق للتعافى"، بحضور حسن مصطفى رئيس الملتقى ، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، فضلا عن 45 خبير دولي ومحلي ومجموعة من ممثلي الحكومة والمنظمات الدولية وكبرى الشركات والمجتمع المدني .

في مستهل كلمته قال وزير القوي العاملة محمد سعفان ، إن الملتقى يعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة، فلم تعد المسئولية تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا جميعا أن نضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة.

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تماشيا مع الخطوات الجادة للحكومة المصرية نحو بناء تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة وشاملة بكافة محافظات مصر وإطلاق استراتيجيات حديثة تهتم بتحقيق اقتصاد أخضر والحد من الانبعاثات الكربونية للتعامل مع التحديات العالمية من التغيرات المناخية ونقص الأمن الغذائي لتصب جميعها إلى تحقيق رؤية مصر 2030 والانطلاق بمصر نحو المستقبل.

وذكر الوزير ، أنه في مثل هذه الأيام من العام الماضي عند مشاركته الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية أطلقت مبادرة "صيادي مصر" لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق "حياة كريمة" ، وقد لقيت المبادرة قبولا فوريا من الوزراء ومؤسسة صناع الخير، لدعمهم لرعاية صغار الصيادين ، وتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم .

وعلى جانب آخر ، أعلن وزير القوى العاملة، أن اللجنة الفنية المصرية-الليبية وقعت في طرابلس اتفاق تعاون للربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوي العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلي طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وأكد الوزير أهمية منظومة الربط الالكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية ، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها ، لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

وأوضح سعفان أنه بعد توقيع منظومة الربط الالكتروني بين البلدين سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، قريبًا ، مشيرا إلي أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أولي القطاعات التي سوف تشهد تواجد عمالة مصرية في الأراضي الليبية، فضلا عن باقي التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.

وأعلن سعفان انتهاء موعد تحديث أوراق إجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة .

وكان وزير القوي العاملة ، قد أصدر قراراً باستمرار العمل بالقرار الخاص بتحديث قواعد البيانات الموحدة علي المستوى القومي لكافة المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين( تنتهي الخميس 11 نوفمبر الجاري) تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

ونص القرار على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذي كان قد أعطي مهلة 3 أشهر للتحديث ، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية تنتهي بنهاية مواعيد العمل الرسمية في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021 ، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة .

وامتد الحصاد ليشمل ، عقد مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بشركة الغرابلي للمقاولات والأعمال الهندسية المتكاملة تحت عنوان: "التعريف بمخاطر بيئة العمل"

ووجه وزير القوى العاملة ، رسالة للمشاركين في الندوة قال فيها: إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى رسالة الإنسانية فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه ، مؤكدا أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر .

كما قامت المديرية بتوقيع بروتوكول تعاون في مجال التدريب على الاستزراع السمكي مع مؤسسة مصر الخير في إطار مشروع "معا من أجل تنمية مصر" وبمشاركة ودعم إيبارشية الكنيسة الأسقفية بمصر .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوي العاملة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياته من أجل المساهمة في إقامة المشروعات الصغيرة للحد من مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني بمهن حديثة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.

وأناب وزير القوي العاملة ، مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد في توقع البروتوكول ، ووقعة عن الكنيسة الاسقفية بالاسكندرية القس ديفيد رزق الله عزيز وذلك بحضور عدد من الأعضاء المشاركين من الجانبين بقاعة المديرية .

كما نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالمحافظة ندوة توعية بأهمية التدريب المهني الذي تقدمه وزارة القوي العاملة في التشغيل وتوفير فرص العمل لخريجي الدورات التدريبية.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية : إن الندوة استهدفت المتدربين في الدورات التدريبية الثلاثة المنعقدة حاليا بمركز التدريب المهني بحي الكوثر على مهن الخياطة والتفصيل ، والمساحة ، والتبريد والتكييف.

وأشار مدير المديرية إلي تكليف محمد سعفان وزير القوي العاملة بضرورة توفير فرص عمل لخريجي الدورات التدريبية ومتابعة أحوالهم بعد التشغيل لضمان استقرار وضعهم الوظيفي وأيضا التشجيع على مفهوم ريادة الأعمال ومساعدتهم في فتح مشروعات صغيرة لهم بعد اتمام التدريب .

وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالقليوبية من فض إضراب 438 عاملا بشركة "هابيتات" بمدينة العبور، وأصبحت الأوضاع مستقرة وهادئة، وحالة الإنتاج مستمرة، وذلك بعد أن انتقلت مديرية القوى العاملة بالقليوبية وأجهزتها التنفيذية لمقر المنشأة وتفاوضت مع إدارة الشركة على مطالب العاملين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن وزير القوي العاملة محمد سعفان كان قد أصدر توجيهات فورية لمدير المديرية إيمان السيد شحاته بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانوني.

وبدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر في قبول طلبات 289 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 37 مهنة برواتب مجزية ، وذلك فى 40 شركة وفندق وقرية سياحية تابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب .

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

كما وقعت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلي سوق العمل "مكون التوظيف" بأسوان مذكرة تفاهم مع الاتحاد المحلي لنقابات عمال واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بالمحافظة، بهدف تمكين طلاب وخريجي التعليم الفني من الانتقال لسوق العمل ، من خلال التعرف على احتياجات سوق العمل، واكساب الطلاب والخريجين المهارات والقدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات .

وقع مذكرة التفاهم ، ياسين مصطفى محمد مسئول التوظيف بالوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل ، وعماد رزق زكي عن المدرسة الثانوية الفندقية نظام الخمس سنوات ، وعادل فوزي جادو وكيل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان .

وقال جادو : إن مذكرة التفاهم تقضي بأن مكون التوظيف يعمل على تنمية مهارات خريجي المدارس الثانوية الفنية ورفع كفاءة المرشحين والمرشحات وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بالإضافة إلى العمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائق .

وتلتزم الوحدة الفرعية بموجب مذكرة التفاهم ، أن تقدم المساعدة فى توفير الباحثين عن العمل للوظائف المتاحة لدى النقابة العامة للسياحة والفنادق ، كما تعمل على تأهيل الباحثين لبناء قدراتهم وفقاً لمواصفات الموظف الجيد وأخلاقيات العمل ، مع متابعة الشباب بعد استلامهم للعمل للتحقق من تأقلمها مع بيئة العمل وفقاً مهاراتهم وخبراتهم .

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 4308 شابا في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الإسماعيلية ، والفيوم ، وكفر الشيخ ، والبحر الأحمر ، والأقصر ، والوادي الجديد ، وبنى سويف ، بلغت 396 ألفاً و 653 جنيها ، والتفتيش على 2538 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 3361 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3361 عاملا.

وتلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتحديد خطوات إصدار تصاريح الإقامة في الإمارات.

وأخيراً ، أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي ، أن الوزير تلقى تقريراً آخراً من مكتب التمثيل العمالي يكشف عن أن حكومة الإمارات الرقمية أكدت أن مهنة الموظف أو العامل لم تعد شرطاً لاستقدام أفراد أسرته إلى الدولة ،حيث تم استبدال "شرط المهنة" بالدخل، بحيث يمكن للعامل الأجنبي إحضار أفراد أسرته إلى دولة الإمارات، وتوفير كفالة تأشيرة إقامة لهم بغض النظر عن مهنته طالما أنه يحافظ على أحد الشرطين في "معايير الدخل" وهما: راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً أو راتب قدره 3000 درهم إماراتي مع السكن ، كما قامت دائرة الصحة "الجهة الرقابية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية" في أبوظبي، قامت بتحديث متطلبات التأمين الصحي للمتقدمين بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة الذهبية، وذلك بهدف تبسيط عملية التقديم أمام جميع المتقدمين من داخل وخارج الدولة وتسهيل انتقالهم للعيش والاستقرار في إمارة أبوظبي.