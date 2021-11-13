وزير النقل يعلن دخول برج اشارات بنها ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات...

بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج اشارات بنها والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وقويسنا والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وسندنهور في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد القاهرة الاسكندرية بطول ٢٠٨ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، وبدخول تلك المنطقه في الخدمة يكون ١٧٨ كم في الخدمه من إجمالي ٢٠٨ كم

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٩ برج رئيسي و ١٥ برج ثانوي و ٨٠ مزلقان ) و تم حتى الآن دخول عدد ١٥ برج رئيسي الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا – التوضيب - بنها) و ١٣ برج ثانويه و ٦٩ مزلقان لافتا الى أن برج اشارات بنها يتحكم في عدد ٧٨ سيمافور ضوئي وعدد ٧٠ موتور تحويله

مضيفا أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1900كم بتكلفة 50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية. ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر ٢٠٢١