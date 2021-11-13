وزير القوى العاملة يتابع سير البرامج التدريبية ببني سويف

في إطار حرص وزير القوى العاملة محمد سعفان على متابعة تدريب الشباب على المهن الحرفية تمهيدا لإيجاد فرص عمل مناسبة ، قامت مديرية القوى العاملة ببني سويف بتنفيذ 5 برامج تدريبية على حرف التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول والدش ، والتكييف والتبريد بمركز التدريب التابع للمديرية بالمحافظة ، استفاد منها 63 متدربا .
وقال محمد أنور مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة : إن المديرية قامت بتوفير 15 فرصة عمل للفتيات اللاتي أنهين هذا التدريب داخل إحدى المصانع بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذا التدريب يأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالنهوض بالعملية التدريبية في المجالات التي تسمح للشباب بإيجاد فرص عمل مناسبة أو إقامة مشروعات صغيرة .
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