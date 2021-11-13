عبد العاطى : نهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية ، وتوصيل المياه...

- إزالة ١٦٣٥٢ تعدى على نهر النيل والترع والمصارف فى إطار الحملات الموسعة للازالات

- تنفيذ العشرات من قرارات الإزالة على نهر النيل بمحافظات القاهرة ودمياط وأسيوط فى يوم واحد

- تأهيل ترع بأطوال ٣١٨٩ كيلومتر والعمل فى ترع بأطوال ٤٥٧٠ كيلومتر

تتواصل الحملات الموسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمختلف المحافظات.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الهدف من أعمال ازالة التعديات علي المجارى المائية هو تحسين عملية ادارة الموارد المائية ، وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين ، مشيرا الى انه تم حتى تاريخه ازالة حوالى ١٦٣٥٢ حالة تعدى على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات فى إطار الحملات الموسعة للازالات.

وقد تم خلال يوم واحد إزالة العشرات من المخالفات المتنوعة على مجرى نهر النيل .. حيث تم فى محافظة القاهرة تنفيذ عدد (٢٢) قرار ازالة بمركز التبين على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع ، وتنفيذ عدد (١٢) قرار ازالة بناحية ابو النمرس عبارة تعديات متنوعة كافيتريات وأسوار ورسو مخالف وكوبري خرسانى بالتنسيق مع قوات الأمن.

وفى محافظة اسيوط .. تم تنفيذ عدد (١٥) قرار إزالة لمبانى عباره عن غرف واحواش واسوار بمساحة (١٢١٤) متر مربع بناحيه النواوره بمركز البدارى بأسيوط وقد تم ذلك بمعرفه المخالفين وعلي نفقتهم إستباقا لحمله الإزاله.

وفى محافظة دمياط .. تم تنفيذ عدد (٣٠) قرار إزالة بقريتي البستان والعادية بمركز دمياط عبارة عن حالات ردم وتعديات متنوعة بمساحة ٩١٦.٥ متر مربع ، وتنفيذ عدد (١٤) قرار ازالة بالأقصر منهم (٩) ازالات تمت بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.

وعلى صعيد المشروع القومي لتأهيل الترع .. انتهت وزارة الموارد المائية والري من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣١٨٩ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع باطوال تصل الى ٤٥٧٠ كيلومتر بالاضافة لتوفير الاعتمادات المالية لترع باطوال ١٩٥٨ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ٩٧١٧ كيلومتر.

كما تم طرح اعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٢٩ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.