القوي العاملة : تعيين 6131 شاباً.. بينهم 19 من ذوى القدرات بالشرقية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6131 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 19 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتوفير 2669 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2769 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 398 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 175 محضر سلامة و89 حالة غلق إداري .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 942 منشأة، وأسفر عن تحرير 252 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 317 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 12 محضراً لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأضاف الغمراوي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 109 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 189 تفويض ووكالة لشركات بها 316 فرصة عمل .

وأوضح مدير المديرية أنه تم استلام 20 طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، وتجديد 3 تراخيص وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقاً لأحكام القانون .