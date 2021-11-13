تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية السلوم ومطروح والضبعة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم والطرق المؤدية منها إلى جنوب الصعيد، وأمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد نويبع وكاترين والأقصر وأسوان وأبو سمبل على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: سقوط أمطار رعدية بسلاسل جبال البحر الأحمر.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.