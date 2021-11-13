/660958/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم مباراة فرنسا ضد كازاخستان والجبل الأسود ضد هولندا فى تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل: مواعيد مباريات تصفيات أوروبا البوسنة والهرسك امام فنلندا الساعة الرابعة عصرا النرويج امام لاتفيا الساعة السابعة مساء تركيا أمام جبل طارق الساعة السابعة مساء فرنسا أمام كازاخستان الساعة العاشرة إلا ربع مساء الجبل الأسود أمام هولندا الساعة العاشرة إلا ربع مساء بلجيكا أمام إستونيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء ويلز أمام روسيا البيضاء الساعة العاشرة إلا ربع مساء مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية زامبيا أمام موريتانيا الساعة الثالثة عصرا مالاوي امام الكاميرون الساعة الثالثة عصرا الرأس الأخضر أمام جمهورية إفريقيا الوسطى الساعة الرابعة عصرا غينيا الإستوائية أمام تونس الساعة السادسة مساء ليبيريا امام فريق نيجيريا الساعة السادسة مساء ساحل العاج أمام فريق موزمبيق الساعة التاسعة مساء

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