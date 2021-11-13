/660959/موعد-مباراة-منتخب-فرنسا-ضد-كازاخستان-في-تصفيات-كأس-العالم

يدخل منتخب فرنسا مباراته اليوم السيت أمام نظيرة كازاخستان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا الربع من مساءً ، على ملعب "فرنسا" بضاحية سان دونيه، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المجموعة الرابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب مجموعة فرنسا في تصفيات كأس العالم 2022

فرنسا -12 نقطة

أوكرانيا 9 نقاط

فنلندا 8 نقاط

البوسنة والهرسك 7 نقاط

كازاخستان - 3 نقاط

وأصدر الاتحاد الفرنسي بياناً رسمياً، أفاد خلاله إصابة بوجبا في الفخذ الأيمن، ووسيغيب عن منتخب بلاده أمام كازاخستان يوم 13 نوفمبر، وفنلندا يوم 16 من الشهر نفسه".

تلقي فريق مانشستر يونايتد خسارة أمام غريمة التقليدي مانشستر سيتي، بنتيجة 0-2 في المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم بالديربي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد".

و تحدث النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن المباراة قال ، "بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، وتألق دى خيا أبقانا في المباراة، السيتي لعب بشكل جيد، إنهم لا يمنحونك فرصاً للفوز بالكرة عليهم، لذا امتدحهم ولكن يجب علينا أن نتحسن في الفترة المقبلة".

وجاء التشكيل مانشستر يونايتد كالأتي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، بايلي

خط الوسط: بيساكا، ماكتومناي، فريد، شاو

خط الهجوم: فيرنانديز، رونالدو، جرينوود.

جاء تشكيل السيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو

خط الوسط: دي بروين، جوندجان، رودريجو

خط الهجوم: فودين، خيسوس، سيلفا.