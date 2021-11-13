/660962/موعد-مباراة-بلجيكا-وإستونيا-فى-تصفيات-كاس-العالم

يستضيف منتخب بلجيكا نظيره منتخب إستونيا، في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم السبت، على ملعب "الملك بودوان"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المجموعة الخامسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتمكن المنتخب الإيطالي من تحقيق الفوز علي بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وتحقيقة المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية2021. وشهد شوط المباراة الأول سجالاً كبيراً بين الفريقين من أجل السيطرة علي الكرة وتسجيل أول أهداف اللقاء. وحاول كييزا في أكثر من كرة , تسجيل هدف الإفتتاح للمنتخب الإيطالي ولكن قابلة تألق كبيرمن حارس المنتخب البلجيكي كورتوا لينتهي شوط المباراة الأول بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف. ومع بداية شوط المباراة الثاني وبالتحديد في الدقيقة 57 تمكن اللاعب باريلا من إفتتاح التسجيل بعد تسديدة قوية سكنت شباك الحارس كورتوا. ثم أضاف بيراردي الهدف الثاني للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء تحصل عليها المتألق باريلا. وحاول المنتخب البلجيكي تقليص الفارق عن طريق الدفع بلاعب مانشستر سيتي دي بروين بجانب بعض الهجمات للمهاجم كاراسكو حتي تمكن اللاعب دي كيتولاي من تسجيل هدف التقليص في الدقيقة 86 وتصبح النتيجة تقدم ايطاليا بهدفين مقابل هدف وحيد. لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحصولة علي المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية2021. لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحصولة علي المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية2021. وكان المنتخب البلجيكي بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: كورتوا. الدفاع: فيرتونخين، دينايير، ألدرفيلد. خط الوسط: كاستاني، فيتسيل، تيليمانس، ساليميركس، فاناكين. الهجوم: كاراسكو، باتشواي.

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