غادة الضبع تتقدم بطلب إحاطة لوزيرالتعليم بشأن صعوبة المنهج الدراسي للصف الرابع الابتدائي

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دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم غادة الضبع بطلب احاطة لوزير التعليم

صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي

وأشارت عضو مجلس النواب، فى طلب الاحاطة المقدم منها، إلى صعوبة المنهج الدراسي للصف الرابع الابتدائي ومعاناة التلاميذ من صعوبة الفهم وعدم ملائمة المناهج لسن وعقول التلاميذ، لافتة إلى أنها تفوق قدرات التلاميذ فى هذا السن المبكر وتعتمد على الحفظ والتلقين فى مرحلة يحتاجون فيها إلى الفهم بشكل يتناسب مع قدراتهم العقلية، موضحة على سبيل المثال منهج الدراسات الاجتماعية حيث يدرس تفاصيل القارات والمحيطات ومحافظات مصر والشعار القومي لكل محافظة وخريطة التضاريس .

جائحة كورونا

ووأوضحت غادة الضبع، عضو مجلس النواب، أن مادة العلوم تحتوي على ارقام ومعلومات لا يستوعبها التلاميذ لذا يجب ازالة الحشو وحذف المعلومات الصعبة وجعل المناهج تساعد التلاميذ على الابداع بدلا من الحفظ والتلقين خاصة أنهم لم ينتظمو فى الدراسة خلال العامين الدراسيين الماضيين بسبب جائحة كورونا وصعوبة المناهج كان لها اثر فى حرامان التلاميذ من ممارسة الانشطة لعدم وجود وقت لها واحسساس التلاميذ بالعجز فى عملية التحصيل للمادة العملية، فضلا عن انعكاس ذلك على الحالة النفسية للتلاميذ واولياء الامور.

هذا وتشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون بشأن الجوائح الصحية، حيث تضمن تقرير لجنة الصحة بأنه لما كانت الصحة العامة من أسمى الأهداف التي تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضـوعات العالمية، فإن الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (۱۹-COVID) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان لتعلقها بالنظام الصـحى العام للشـعوب، مما اقتضـى من كل دول العالم وضـع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذي مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة.