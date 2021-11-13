متحدث الرئاسة ينشر فيديو لمشاركة السيسى فى احتفالية اليونسكو

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، فيديو لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى احتفالية منظمة اليونسكو بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها.





وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الذكرى الـ75 لتأسيس اليونسكو تكتسب طابعا خاصا كونها تمثل احتفاءً عالميا بالدور الذى تقوم به المنظمة منذ إنشائها فى الحفاظ على التراث والثقافة والذاكرة الجمعية للإنسانية، فضلا عن نشاطها فى التعليم والتكنولوجيا ونشر المعرفة والقيم الأخلاقية فى جميع أنحاء العالم.

وهنأ السيسى، خلال كلمته فى احتفالية الذكرى ال75 لتأسيس اليونسكو، المديرة العامة على إعادة انتخابها لفترة ثانية متمنيًا لها التوفيق فى مهمتها.

وأوضح أن مصر تفخر كونها من الدول المؤسسة لليونسكو، حيث تطورت علاقتها بالمنظمة على مدار عقود لتصبح نموذجا للتعاون البناء على مختلف الأصعدة، ويعد مشروع التعاون لإنقاذ معبدى أبوسمبل وجزيرة فيلة من الغرق والذى استمر على مدار عقدين فى القرن الماضى أحد أبرز تجليات هذا التعاون.