فيديو- حصاد 7 سنوات.. مجهودات بأيدى مصرية لتطوير شبكة الطرق والكبارى

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى، على صفحتها الرسمية، فيديو تسجيلى يستعرض مجهودات الهيئة فى تطوير شبكة الطرق والكبارى فى مصر.



جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى، على صفحتها الرسمية، فيديو تسجيلى يستعرض مجهودات الهيئة فى تطوير شبكة الطرق والكبارى فى مصر. ويتضمن الفيديو آخر مستجدات أعمال تنفيذ المشروع القومى للطرق، وكذلك محاول النيل والتوسع فى صيانة شبكة الطرق بالمعدات الحديثة.

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