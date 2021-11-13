الرى: إزالة 16352 حالة تعد على نهر النيل فى إطار الحملات الموسعة

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بأن الهدف من أعمال إزالة التعديات على المجارى المائية هو تحسين عملية إدارة الموارد المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لجميع المنتفعين، مشيرًا إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة حوالى 16352 حالة تعد على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات فى إطار الحملات الموسعة للإزالات.

وأوضح أنه تم خلال يوم واحد إزالة العشرات من المخالفات المتنوعة على مجرى نهر النيل، ففى محافظة القاهرة تم تنفيذ 22 قرار إزالة بمركز التبين على مساحة 2000 متر مربع، وتنفيذ 12 قرار إزالة بناحية أبوالنمرس عبارة تعديات متنوعة كافيتريات وأسوار ورسو مخالف وكوبرى خرسانى بالتنسيق مع قوات الأمن.

وفى محافظة أسيوط، تم تنفيذ 15 قرار إزالة لمبانى عبارة عن غرف وأحواش وأسوار بمساحة 1214 مترا مربعا بناحية النواورة بمركز البدارى بأسيوط، وتم ذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم استباقا لحملة الإزالة.

وفى محافظة دمياط، تم تنفيذ 30 قرار إزالة بقريتى البستان والعادية بمركز دمياط عبارة عن حالات ردم وتعديات متنوعة بمساحة 916.5 متر مربع، وتنفيذ 14 قرار إزالة بالأقصر منهم 9 إزالات تمت بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم.